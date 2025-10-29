Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
Güncelleme:
İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 'Cumhuriyet'in Müziği' konseriyle başladı. Yolcular, etkinlikte fotoğraf çekim alanında anı biriktirdi ve Türk bayrağı rozetleri hediye edildi.

İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bir dizi etkinlikle kutlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kutlama, saat 10.00'da "Cumhuriyet'in Müziği" adlı konserle başladı. Giden katı iç hatlar kapısının önüne konumlandırılan "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" temalı fotoğraf alanının önünde gerçekleştirilen etkinlikte, yolcular trionun seslendirdiği eserlere eşlik ederek kutlamalara katıldı. Havalimanının giden yolcu katında Kurtuluş Savaşı'ndan temsiller, ay yıldız ve Atatürk görselinden oluşan fotoğraf çekim alanı, pek çok yolcunun uğrak noktası oldu. Seyahatleri sırasında bu özel güne dair hayatlarında iz bırakmak isteyen misafirler, hazırlanan bu alanda bol bol fotoğraf çekti. Kutlamalara eşlik eden misafirlere günün anısına Türk bayrağı ve ISG bayrağından oluşan rozetler hediye edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
