Sabah namazında kubbeler Kur'an sesiyle inledi Yerel Haberler Çorum'un Osmancık ilçesinde, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı kerim yakılmasına tepki göstermek amacıyla sabah namazı vaktinde Kur'an-ı kerim okundu, dua edildi. Çorum'un Osmancık ilçesinde, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı kerim yakılmasına tepki göstermek amacıyla sabah namazı vaktinde Kur'an-ı kerim okundu, dua edildi. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, sosyal medya hesabından "Yarın sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup dua etmek için camilerdeyiz" çağrısı üzerine, Osmancık'taki camilerde sabah namazı buluşmaları yapıldı. Kur'an-ı kerim okundu ve dualar edildi. Beyler Çelebi Camiindeki buluşmada da namaz öncesi Kur'an-ı kerim tilavet edildi. Sabah namazının kılınmasının ardından İlçe müftüsü Dr. Eyyup Aydın'ın yaptığı sohbet ve akabindeki dua ile program son buldu. - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Osmancık Türkiye Çorum Yerel Haberler

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