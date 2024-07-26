Saatçi sektörü, değişen alışveriş tercihleriyle durgunluk yaşıyor

Son dönemde bireylerin alışveriş tercihlerinin değişmesi saatçi sektörünü de yakından etkiledi.

Yaz aylarında düğün sezonunun açılmasıyla birlikte sıklıkla tercih edilen kol saati setlerinin satışlarında gözle görülür bir azalma yaşanması, küçük esnafı endişelendiriyor. Geçmiş yıllarda yaz sezonunun, saat satışları için en hareketli dönemlerden biri olduğu belirtilirken, bu yıl yaşanan durgunluk, küçük esnafın etkilendiğini ortaya koyuyor. Ekonomik şartların yanı sıra, tüketici davranışlarındaki değişimlerin de bu durum üzerinde etkili olduğunu belirten saatçi esnafı Muzaffer Yürütücü, "Düğün sezonu gelmesine rağmen gelin damat kol saati satışlarımız oldukça az. Spor saati satışlarımız eskisi gibi çok hareketli değil, çünkü sektöre o kadar çok firma internetten pazara dahil oldu ki satışlarımız düşük. Kuyumcular altın satarken artık saat de satıyorlar. Yeni nesil insanlar internetten alışveriş yapıyorlar. Büyük mağazalar ve AVM'lerde saat satışı yüksek. Bizim satış seviyemiz bayağı düşük" dedi.

"Kimse küçük bir dükkana uğramıyor"

Son birkaç yıla nazaran bu seneki satışların durgunluğunun daha fazla olduğunu anlatan Yürütücü, "Bu sene daha belirgin durgunluk, pahalılık özellikle etkili oldu. Bir de insanların alışveriş yapma şekli değişti. Kimse küçük bir dükkana uğramıyor. Eskiden bayanlar daha çok takılara yönelik saatler tercih ediyordu. Erkeklerde daha çok klasik tercih ediyordu. Ama şimdi günümüzde o düşünce kalmadı. Erkekler daha çok saatler tercih ediyor. Bayanlar da yine takısına göre veya Güncel bir ürün olsun diye tercih edebiliyor. Gelin damat setleri 4 bin liranın üzerinde başlıyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR