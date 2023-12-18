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Saat Tamircisi Osman Mürşit Özgel: 'Benden Sonra İnsanlar Çevre İlçelere Gidecek'

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan Osman Mürşit Özgel, 13 yaşında babasından öğrendiği saat tamirciliğini 47 yıldır sürdürüyor. Mesleğe ilk başladığında 10 kişinin bu işi yaptığını, şimdilerde ise ilçenin tek saat tamircisi olduğunu belirten Özgel, 'Benden sonra insanlar saatlerine pil taktırmak için çevre ilçelere gidecek' dedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan Osman Mürşit Özgel, 13 yaşında babasından öğrendiği saat tamirciliğini 47 yıldır sürdürüyor. Mesleğe ilk başladığında 10 kişinin bu işi yaptığını, şimdilerde ise ilçenin tek saat tamircisi olduğunu belirten Özgel, "Benden sonra insanlar saatlerine pil taktırmak için çevre ilçelere gidecek" dedi.

Alpaslan Türkeş Caddesi'nde dükkanı bulunan 62 yaşındaki Osman Mürşit Özgel, babasından 13 yaşında öğrendiği saat tamirciliğini ilçede 47 yıldan beri sürdürüyor. 30 metrekare dükkanda hem tamircilik hem de ticaretini yaptığı mesleğini büyük bir özveriyle sürdüren Özgel, çırak yetişmemesinden dolayı kendisini son durak olarak görüyor. Mesleğe ilk başladığında ilçede 7 kişinin dükkanda, 3 kişinin ise evlerinde saat tamirciliği yaptığını belirten Özgel, şimdilerde sadece kendisinin bu işi yaptığını söyledi.

"İşimi zevkle yapıyorum"

İşini büyük bir aşkla yaptığını belirten Osman Mürşit Özgel, "13-14 yaşından beri babamdan edindiğim mesleği yaklaşık 47 yıldan beri yapıyorum. Yüksekokul okumama rağmen bu işi yapıyorum. İşimi zevk alarak yapıyorum. Zaten zevk almasaydım yapmazdım ve Allah sağlık verdiği sürece de yapmaya devam edeceğim" dedi.

Saate olan talebin hiçbir zaman azalmayacağını ifade eden Özgel, "Saati takı gibi kullanan insanlar var. Bazı insanlar koluna hiç saat takmaz. Bazıları ise 10-20 tane alır, her gün farklı takar. Hatta her yeni modelde saat alan müşterilerimiz var" diye konuştu.

"Bir tek ben kaldım"

Mesleğinde artık çırak yetişmediğini de ifade eden Osman Mürşit Özgel, "Benim yetiştirdiğim bir arkadaşım 50 yaşında vefat etti ve o rahmetli olduktan sonra bu ilçede bir tek ben kaldım. Ben işe başladığım zaman 7 kişi dükkanında, 3 kişi de evde tamir yapıyordu. Şimdi bir tek ben kaldım. Benden sonra da insanlar saatlerine pil taktırmak için çevre ilçelere gidecek" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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