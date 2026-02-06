Haberler

Saadet Partisi Giresun'da, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenleri Andı

Güncelleme:
Giresun'da Saadet Partisi, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, depremlerin afete dönüşmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını vurguladı. Katılımcılar, 'Sesimizi duyan var mı?' diyerek deprem düdüğü çaldı.

(GİRESUN) - Saadet Partisi Giresun İl Başkanlığı, 6 Şubat depremlerinin 3. yılında Atatürk Meydanı'nda anma etkinliği düzenledi. Deprem düdüğü çalarak, "Sesimizi duyan var mı?" şeklinde seslenilen etkinlikte İl Başkanlığı adına yapılan açıklamada, "Biliyoruz ki deprem ülkemizin bir gerçeğidir. Depremlerin afete dönüşmemesi için gerekli tedbirleri hayata geçirmek zorundayız. Her depremden sonra 'bu son olacak' denildi. 'Bundan ders çıkaracağız' denildi. 18 binden fazla canımızı kaybettiğimiz Büyük Marmara Depremi'nden sonra da aynı sözler verildi ama olmadı. Şehirlerimiz ranta, insanımız ihmale kurban edildi. O acı soruyu bir kez daha soruyoruz, sesimizi duyan var mı?" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rantı değil, insanı önceleyin"

Bizler seslerini duyuramayan 86 milyon insanımız adına düdük çalıyoruz. Rantın, betonun ve inşaatın egemen olduğu anlayış yerine yaşanabilir şehirler inşa eden bir anlayış talep ediyoruz. Aziz milletimizin ne depreme ne yangınlara ne de sellere verecek canı kalmamıştır. Her şey için çok geç olmadan sesimizi duyun. Tedbirleri alın, denetimleri eksiksiz yerine getirin. Rantı değil, insanı önceleyin. Bugüne kadar depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
