Saadet Öğretmen Mehmet Fatih Atay'ı Ziyaret Etti

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ni (UCİM) ağırladı.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Kurucu Genel Başkanı Saadet Özkan, UCİM Aydın İl Temsilcisi Özlem Güngörenler ve UCİM yönetim kurulu üyeleri Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı ziyaret etti. Ziyarette UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, derneklerine verdiği destek ve katkılarından dolayı Mehmet Fatih Atay'a plaket ve çiçek takdim ederken, Atay da tüm dernek üyeleri adına Saadet öğretmene çiçek verdi. Saadet Özkan'ın dernek çalışmaları hakkında bilgiler paylaştığı ziyarette, Atay da Efeler'de hayata geçirilen projeler hakkında açıklamalar yaptı.

Çocuk ihmal ve istismarı ile mücadelenin önemini vurgulayan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, gönüllü olarak mücadele verdiklerini belirterek, "Biz istiyoruz ki hiçbir çocuğumuzun canı yanmasın. İstismara uğrayan çocuklarımızın sesi çıksın. Çocuklarımızın sesi olalım" dedi. Çocuk istismarına karşı verdikleri mücadeleden dolayı UCİM'i kutlayan Mehmet Fatih Atay, "Belediye olarak Efelerimizdeki çocukların güvenli bir ortamda büyüyebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Üç farklı mahallemize gündüz bakımevleri açtık. Otizmli çocuklarımız için engelleri kaldırmak adına Otizm Yaşam Merkezi'mizi hayata geçirdik. Eğitimden kültüre her alanda çocuklarımıza ve kadınlara verdiğimiz pozitif ayrımcılığı sürdüreceğiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel