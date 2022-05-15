Rüzgar ve şiddetli yağış, ağaçlara zarar verdi - Haberler

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Rüzgar ve şiddetli yağış, ağaçlara zarar verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rüzgar ve şiddetli yağış, ağaçlara zarar verdi

Adıyaman'da, aninden bastıran şiddetli yağmur yağışı dolayısıyla bir çok ağaç, dayanamayarak kırıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, aninden bastıran şiddetli yağmur yağışı dolayısıyla bir çok ağaç, dayanamayarak kırıldı.

Metroloji tarafından şiddetli yağış uyarısının yapıldığı Adıyaman'da, çıkan rüzgar ve ardından başlayan şiddetli yağmur yağışından dolayı kent merkezinde bulunan Atatürk Bulvarı üzerindeki refüjlerde yer alan bir çok ağaç ve dalları dayanamayarak kırıldı. Dallarından yada gövdelerinden kırılan ağaçların kazaya sebebiyet vermemesi için belediye çalışanları tarafından hızlı bir şekilde müdahale edildi. Kırılan ağaçlar kontrollü bir şekilde parçalanarak bulundukları yerden kaldırıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Yerel, Haberler

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