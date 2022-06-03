RusyaUkrayna savaşının 100. gününde Harkov görüntülendi - Haberler

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RusyaUkrayna savaşının 100. gününde Harkov görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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RusyaUkrayna savaşının 100. gününde Harkov görüntülendi

Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün geride kalırken, Ukrayna'nın Harkov şehrinde savaşın izleri görüntülendi.

Rusya- Ukrayna savaşında 100. gün geride kalırken, Ukrayna'nın Harkov şehrinde savaşın izleri görüntülendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta "askeri operasyon" adı altında Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 100'üncü günü geride kaldı. Rusya sınırına 30 kilometre mesafede bulunan ve Ukrayna'nın başkent Kiev'den sonra en büyük şehri olan Harkov'da savaşın izleri görüntülendi. Devam eden savaşa rağmen şehirde toplu ulaşım araçlarının kısmen çalıştığı görüldü. Harkov genelinde savaş nedeniyle sessizlik hakimken, şehrin sokaklarında az sayıda insanın görülmesi dikkat çekti. - HARKOV

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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