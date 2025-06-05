Rusya, Ukrayna'nın Saldırısında Hasar Gören Uçaklarını Onaracak

Rusya, Ukrayna'nın Saldırısında Hasar Gören Uçaklarını Onaracak
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Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seygey Ryabkov, Ukrayna'nın hava üslerine düzenlediği saldırıda hasar gören Rus uçaklarının onarılacağını açıkladı. ABD ve Rus liderlerin karşılıklı saldırılarla ilgili görüşmeler yaptığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seygey Ryabkov, 1 Haziran'da Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıda Rus uçaklarının hasar gördüğünü ve onarılacağını ifade ederek, "Söz konusu uçaklar Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de belirttiği gibi yok edilmedi ancak hasar gördü. Eski haline getirilecektir" dedi.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Rusya'nın iç bölgelerinde bulunan hava üslerindeki Rus bombardıman uçağına saldırı düzenlemişti. Rusya, Ukrayna'nın insansız hava araçları tarafından hasar gören bombardıman uçaklarını onaracağını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seygey Ryabkov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının 1 Haziran'da Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıda hasar gördüğünü ve onarılacağını söyledi. Ryabkov, "Söz konusu uçaklar Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de belirttiği gibi yok edilmedi ancak hasar gördü. Eski haline getirilecektir" dedi.

Trump-Putin, saldırıyı görüştü

İki ABD'li yetkili ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın hafta sonu gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırısında 20 kadar Rus savaş uçağının vurulduğunu ve bunlardan 10'unun kullanılamaz hale geldiğini ifade etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise vurulan bombardıman uçaklarının 40'tan fazla olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği İHA saldırıları da dahil olmak üzere tarafların karşılıklı düzenlendiği saldırıları ele aldıklarını ifade eden Trump, "Başkan Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermek zorunda olduğunu çok net bir şekilde ifade etti" demişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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