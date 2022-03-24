Rusya'da mahsur kalan Siirtli vatandaş, yurda dönmek için yardım bekliyor - Haberler

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Rusya'da mahsur kalan Siirtli vatandaş, yurda dönmek için yardım bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Selami Deniz - Yerel
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Rusya'da mahsur kalan Siirtli vatandaş, yurda dönmek için yardım bekliyorSİİRT Rusya'da çalıştığı inşaattan düşerek belden aşağısı tutmayan ve yatağa mahkum kalan 7 çocuk babası Şefik Yardım (53), Türkiye'ye dönmek için yardım bekliyor.

Rusya'da mahsur kalan Siirtli vatandaş, yurda dönmek için yardım bekliyor

SİİRT Rusya'da çalıştığı inşaattan düşerek belden aşağısı tutmayan ve yatağa mahkum kalan 7 çocuk babası Şefik Yardım (53), Türkiye'ye dönmek için yardım bekliyor.

Türkiye'ye bir an önce dönmek istediğini belirten Yardım, burada ölmek istemediğini ve çocuklarına kavuşmayı istediğini söyledi. Rusya'da çalıştığı inşaattan düşüp uzun süre tedavi gördükten sonra tedavisi tamamlanan Siirtli Şefik Yardım'ın kardeşi Abdurrahman Yardım, ağabeyinin yurda dönmesi için yardım talebinde bulundu.

Yardım, "Benim ağabeyim 3-4 sene önce Rusya'ya gitti. Orada inşaattan düştü. Şimdi yatalak ve bakıma muhtaçtır. Çocukları dağılmak üzeredir. Ağabeyim orada kalmak istemiyor, buraya gelmek istiyor. Diyor ki ben burada ölmek istemiyorum, kendi ülkemde ölmek istiyorum. Buraya getirilmesini rica ediyorum" dedi.

Rusya'da mahsur kalan Siirtli vatandaş, yurda dönmek için yardım bekliyor

Rusya'da mahsur kalan Siirtli vatandaş, yurda dönmek için yardım bekliyor

Rusya'da mahsur kalan Siirtli vatandaş, yurda dönmek için yardım bekliyor

Rusya'da mahsur kalan Siirtli vatandaş, yurda dönmek için yardım bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Yerel

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