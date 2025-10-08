Rusya, 2023 Yılında 2.875 Vatandaşlığın İptal Edildiğini Açıkladı

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, 2023 yılından bu yana daha önce Rusya vatandaşlığına kabul edilmiş olan 2 bin 875 kişinin vatandaşlığının iptal edildiğini açıkladı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, 2023 yılından bu yana daha önce Rusya vatandaşlığına kabul edilmiş 2 bin 875 kişinin vatandaşlığının iptal edildiğini açıkladı. Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda söz konusu kararların 28 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe giren federal kanun kapsamında alındığını belirtti.

"Temel neden cezai sorumluluk ve askerliğe kaydolmama"

Volk, kararların alınmasındaki temel nedenlerin kişilerin çeşitli suçlar nedeniyle cezai sorumluluk altına girmelerine ilişkin mahkeme kararının yürürlüğe girmesi ve askerlik hizmetine kayıt olma yükümlülüklerini yerine getirmemeleri olduğunu belirtti.

Sözcü Volk, "Vatandaşlık iptali uygulamasının öncelikli hedefi, kamu güvenliğine ve ulusal güvenliğe risk teşkil eden Rus vatandaşlığına kabul edilmiş kişilerle mücadeledeki etkililiği artırmaktır" dedi.

Vatandaşlık iptaline neden olan suçların listesi genişletilmişti

Geçmişte Rusya vatandaşlığı almış kişilerin işlemesi durumunda vatandaşlıklarının iptal edilmesine neden olabilecek suçların listesinin bu yıl daha önce alınan bir kararla genişletildiği biliniyor. - MOSKOVA