Rus turistler 7 havayolu şirketi ile Türkiye'ye seyahat edebilecek

ANTALYA (İHA) - Rusya Tur Operatörleri Birliği, yaz tatil döneminde Rus turistlerin 5 tur operatörü aracılığıyla Türkiye'ye 7 havayolu şirketi ile seyahat edebileceğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonları sonrasında Batılı ülkeler tarafından uygulanan hava ambargoları nedeniyle Rusya rotasını Türkiye'ye çevirdi. Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, bugün itibarıyla Moskova- Antalya uçuşlarının başladığı ve yaz tatil dönemi için uçuş programı başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Biblio-Globus tur operatörünün Red Wings Airlines üzerinden düzenlendiği mayıs tatili turları için haftada 4 kez charter seferleri başlamıştır. Nisan ayı ile birlikte düşük maliyetli havayolu şirketi Pegasus Havayolları ve Türk Hava Yolları (THY) ortaklığıyla Moskova'dan Antalya'ya Anex Tour, Coral Travel, Fun&Sun (eski TUI Russia) ve Pegas Touristik uçuş programlarına başlıyor. Tur operatörleri, Rus havayolları Rossiya ve Azimuth'un uçuşları bazında Türkiye'ye turlar düzenliyor" denildi.

Açıklamada Pegasus Hava Yolları'nın Moskova'dan Antalya'ya programının 12 Nisan itibarıyla başladığı hatırlatıldı.

Coral Travel acentesinin Moskova'dan Rus tatilcileri Türk Hava Yolları, Pegasus Havayolları ve PegasFly ile Antalya, Bodrum ve Dalaman'a taşıyacağı belirtilirken; Anex Tour'un ise turistleri Moskova'dan Antalya'ya 12 Nisan itibarıyla Pegasus Hava Yolları üzerinden taşıyacağı aktarıldı.

Öte yandan Rossiya ve Azimuth Airlines tarafından Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden olan Intourist'in Rusya'daki Mineralnye Vody'den Antalya'ya uçak seferleri başlatacağı duyuruldu. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel