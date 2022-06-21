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Rus televizyon kanalları Ukrayna'da yayında

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rus televizyon kanalları Ukrayna'da yayında

Ukrayna'nın Herson bölgesinde, Rus televizyon kanalları yayın yapmaya başladı.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde, Rus televizyon kanalları yayın yapmaya başladı.

Rus kanalları, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Herson bölgesinde yayın hayatına başladı. Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus televizyon kanallarının bölgede ücretsiz şekilde yayın yapabilmesi için 7 televizyon kulesinin yeniden yapılandırıldığı aktarıldı. Herson bölgesindeki Rusya destekli yönetimin Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov ise, bölgenin "yıl sonundan önce" Rusya'ya katılabileceğini söyledi.

Herson'da daha önce Rus pasaportu dağıtılmaya başlanmıştı. - HERSON

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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