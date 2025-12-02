Saldırıya Uğrayan "Mıdvolga-2" Adlı Gemi Sinop Açıklarına Ulaştı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Rusya'dan Gürcistan'a seyir halindeyken saldırıya uğradığı bildirilen "MIDVOLGA-2" adlı tanker gemisi, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin refakatinde Sinop açıklarına ulaştı.

Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyir halinde bulunan "MIDVOLGA-2" isimli tanker, Karadeniz'de uluslararası sularda kıyıdan yaklaşık 80 mil açıkta saldırıya uğradı. Olayın ardından rotasını değiştiren gemi, Türk kara sularına giriş yaptı. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, güvenlik tedbirleri kapsamında gemiye eskortluk ederek Sinop açıklarına ulaştırdı.

Gemide bulunan 13 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Tankerin saldırı sonrası kendi imkanlarıyla seyrine devam ettiği, Türk Sahil Güvenlik unsurlarının ise güvenlik amacıyla gemiye eşlik ettiği belirtildi.