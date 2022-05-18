Rus saldırısında ölenler Bucha'daki morglarda bekletiliyor - Haberler

Rusya'nın Ukrayna'nın Bucha kenti ve çevresine yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler DNA testleri yapılarak yakınlarına teslim edilmek üzere morgda bekletiliyor.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarını başlattığı 24 Şubat'tan bu yana çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Başkent Kiev ve Kiev bölgesinde Rus saldırılarında hayatını kaybeden ve sokak ortalarında bulunan cesetler morglara taşınırken, Bucha'da bulunan morg sivillerin cesetleri ile doldu. Morgda yer bulunmaması nedeniyle cesetlerin bazıları morg dışında bekletilirken, hem arama kurtarma ekipleri hem de gönüllüler Rus saldırılarında enkaz altında kalan cesetleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Bucha ve çevresine yönelik Rus saldırılarında hayatını kaybedenler ve enkaz altından çıkarılan sivillerin cesetleri ise Bucha'daki morga getiriliyor. Sivillere ait cansız bedenler burada yakınlarının başvurusuna kadar bekletiliyor. DNA testi yapılan cesetler yakınlarına teslim ediliyor.

(Victor Levchuk - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel