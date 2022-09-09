Rus petrolünün yaptırımlara rağmen Yunanistan kıyılarından Avrupa'ya taşındığı iddiası

Ukrayna'nın işgali nedeniyle uygulanan yaptırımlara rağmen Rus petrolünün Yunanistan kıyılarından gemiler arası transfer yoluyla Avrupa'ya gönderildiği iddia edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Batı dünyası Moskova'ya yönelik bir dizi yaptırım uygularken, Japon basınında yaptırımların delindiğine dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Japonya ekonomi gazetesi Nikkei Asia, Rus petrolünün Yunanistan'ın Akdeniz kıyılarından gemiler arası transfer yoluyla Avrupa'ya gönderilmeye devam ettiğini iddia etti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından bu yana Yunanistan kıyılarının Rusya'dan ayrılan ve daha sonra Avrupa'ya ulaşan 41 geminin petrol transferine sahne olduğu belirtilen haberde, 22 Ağustos'a kadarki yaklaşık 6 aylık sürede Yunanistan kıyılarında toplam 175 gemiden gemiye transfer saptandığı kaydedildi. Haberde, "Araştırma, Yunanistan yakınlarındaki suların Rusya ile Avrupa arasındaki petrol sevkiyatı için bir merkez olarak oynadığı önemli rolü ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlatan Moskova, Batı tarafından uygulanan yaptırımlara maruz kalmış, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler Rusya'dan petrol ithalatını sınırlama konusunda mutabık kalmıştı. - TOKYO