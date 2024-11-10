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Rus Milyarder Svetakov'un Cloudbreak Mega Yatı Fethiye'de

Rus Milyarder Svetakov'un Cloudbreak Mega Yatı Fethiye'de
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Alexander Svetakov'a ait 120 milyon dolar değerindeki Cloudbreak mega yatı, Fethiye iskelesine demir attı. Yat, 135 ton yakıt ikmali yaparken sağlık malzemeleri ve kumanya da aldı. Yat, ünlü isimlerin önceki yıllarda tercih ettiği bir yat olarak dikkat çekiyor.

Rus milyarder Alexander Svetakov'a ait 'Cloudbreak isimli mega yat, Fethiye iskelesine demir attı. 5 tankerle 135 bin litre yakıt ikmali yapan mega yat, ayrıca bol miktarda sağlık malzemesi ve kumanya temin etti.

2,5 milyar dolarlık servete sahip olan Rus milyarder Alexander Svetakov'un 120 milyon dolar değerinde ve 72 metre uzunluğundaki 'Cloudbreak' isimli yatı, sabah saatlerinde Fethiye iskelesine demir attı. Geçtiğimiz yıllarda Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi birçok dünyaca ünlü ismin gözdesi olan mega yat, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini gördü. Bir haftalık kira ücretinin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olduğu öğrenilen mega yat, Fethiye'de 135 ton yakıt ikmali yaparken, mega yata çok sayıda sağlık malzemesi ve kumanya da temin edildi. Malzemeler, görevliler tarafından elden ele taşınılıp mega yata yüklendi. Akaryakıt, sağlık malzemesi ve kumanya ücreti olarak yaklaşık 8 milyon TL ödediği öğrenilen mega yatta 22 mürettebat bulunduğu kaydedildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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