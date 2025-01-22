Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Rus Milyarder Abramoviç'in Süper Yatı Marmaris'te Demirli

Rus Milyarder Abramoviç'in Süper Yatı Marmaris'te Demirli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirli olan Roman Abramoviç'e ait 1,2 milyar dolar değerindeki süper yat Eclipse, üst düzey donanımlarıyla dikkat çekiyor. Yat, 162,5 metre uzunluğunda olup, lüks özellikleri ve güvenlik sistemleriyle öne çıkıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 3 yıldır demirli olan Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait 'Eclipse' isimli süper yat donanımları ile dikkat çekiyor.

Rus milyarder ve eski Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramoviç'e ait 1,2 milyar dolar değerindeki süper yat Eclipse, yaklaşık 3 yıldır Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan özel bir marinada demirli durumda. 2022 yılının Mart ayında Rodos Adası'ndan gelerek Marmaris'e demirleyen yat için yıllık 200 bin euro (700 bin Türk lirası) civarında bir bağlama bedeli ödendiği tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük ve lüks yatlarından biri olan Eclipse, üst düzey donanımlarıyla dikkat çekiyor. 162,5 metre uzunluğundaki devasa yat, yüzme havuzları, sinema salonları, dalış ekipmanları ve iki mini denizaltıya sahip. Ayrıca iki helikopter pisti, füze savunma sistemi ve lazer tabanlı paparazzi önleme teknolojisi gibi gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılan yat, adeta bir yüzen kale olarak nitelendiriliyor. Dünyanın ikinci en büyük yatı olarak bilinen Eclipse, Abramoviç'in Türkiye'de muhafaza ettiği diğer mega yatı My Solaris ile birlikte Batı yaptırımları nedeniyle Rus oligarkların Türkiye'yi güvenli liman olarak tercih etmesinin örneklerinden biri. Yatın Marmaris'te ne kadar süre daha kalacağı ve bir sonraki rotasının neresi olacağı ise belirsizliğini koruyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Aziz Yıldırım'dan Mesut'a 9 milyonluk sürpriz
img

Ünlü işadamının ailesi de otel yangınında can verdi
img

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.