Rus kozmonotların uzay yürüyüşleri yarıda kaldı Yerel Haberler Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan 2 Rus kozmonot Oleg Artamiev ve Denis Matveev kıyafetlerindeki sorun nedeniyle uzay yürüyüşlerini yarıda kesti. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan 2 Rus kozmonot Oleg Artamiev ve Denis Matveev kıyafetlerindeki sorun nedeniyle uzay yürüyüşlerini yarıda kesti. Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli kozmonotlar Oleg Artamiev ve Denis Matveev uzay programı çerçevesinde dün uzay yürüyüşüne çıktı. İstasyonun dışına çıkan kozmonotlardan Oleg Artamiev uzay giysisinde anormal seviyede voltaj değerleri tespit edilmesinin ardından Dünya'daki Rus kontrolörlerden "Oleg, geri dön ve istasyon gücüne bağlan" uyarısı geldi. Diğer kozmonot Matveev'da arkadaşını takip ederek geri dönüş geçerken, kozmonotlar uzay yürüyüşü sırasındaki görevlerini tamamlayamadan Uluslararası Uzay İstasyonu'a geri döndü. Oleg Artamiev'in uzay giysisindeki sorunun kozmonotun sağlığını tehdit etmediği öğrenilirken, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, "Rus kozmonotlar açık alan çalışmalarını yarıda keserek istasyona döndüler. Çalışmalar bir sonraki uzay yürüyüşünde devam edecektir" denildi. - MOSKOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Rusya Yerel Haberler

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