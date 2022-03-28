RUS HEYETİNİ TAŞIYAN UÇAK ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ - 3 (AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE)

Derya EVREN - Kubilay ÖZEV/ - İSTANBUL'da yapılacak görüşmeler öncesi Rus heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün yapılan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılması karara bağlandı.

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