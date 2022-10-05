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Rus gazının Avusturya üzerinden İtalya'ya sevkiyatına yeniden başlandı

Yerel Haberler

Rus gazının Avusturya üzerinden İtalya'ya sevkiyatına yeniden başlandı

Rus devlet petrol şirketi Gazprom, gaz sevkiyatında yaşanan sorunun çözüldüğünü açıklayarak Rus gazı akışının Avusturya üzerinden İtalya'ya yeniden başlandığını duyurdu.

Rus devlet petrol şirketi Gazprom, gaz sevkiyatında yaşanan sorunun çözüldüğünü açıklayarak Rus gazı akışının Avusturya üzerinden İtalya'ya yeniden başlandığını duyurdu.

1 Ekim'de, Rusya ile Avusturya arasında mevzuatta yaşanan sorunlar nedeniyle İtalya'ya gaz akışı kesilmişti. Rus gazı basıncının düşmesinin ardından Rus devlet petrol şirketi Gazprom, gaz akışının devam etmesi için çalışmalara başlatmıştı. Sabah saatlerinde Gazprom tarafından yapılan açıklamada, Avusturya'daki operatörün sevkiyat için onay vermesinin ardından İtalya'ya gaz akışının yeniden başlatıldığı kaydedildi. Gazprom'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Avusturyalı gaz operatörü, Rusya'nın, Avusturya üzerinden geçen gaz tedarikine yönelik Gazprom Export'un, sevkiyat sorumluluklarını onaylamaya hazır olduğunu duyurdu" denildi.

Bu müzakerelerde Avusturya'nın yanı sıra İtalyan enerji şirketi ENI'nin de yer aldığı belirtildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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