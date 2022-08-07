Rus gazeteci Kosova'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Rus gazeteci Daria Aslamova'nın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, dün polis tarafından gözaltına alınan Rus gazeteci Daria Aslamova hakkındaki yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Aslamova hakkında casusluk suçlaması bulunduğunu belirten Bakan Sveçla, "Belli hedefler veya direktiflerle ülke topraklarını ihlal eden ya da istikrarsızlaştırmaya çalışan herkes, Kosova Cumhuriyeti yasalarının gücüyle karşı karşıya kalacaktır" dedi.

Aslamova'nın 5 yıl boyunca Kosova'ya girişinin yasaklandığını belirten Bakan Daria, "Birçok ülke onun Rus askeri istihbaratı için casusluk yaptığını ve gazeteci kılığında hareket ettiğini tespit etti" ifadesini kullandı. Bakan Sveçla ayrıca, Aslamavo'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında propaganda yaparak Ukrayna'daki çatışmalara da katıldığını söyledi. - PRİŞTİNE