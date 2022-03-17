Rus baş balerin Olga Smirnova, Bolşoy Balesi'nden ayrıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Bolşoy Balesi'nin baş balerini Olga Smirnova, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Bolşoy Balesi'nden ayrıldığını ve Amsterdam'daki Hollanda Ulusal Balesi için dans edeceğini açıkladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Bolşoy Balesi'nin baş balerini Olga Smirnova, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki olarak Bolşoy Balesi'nden ayrıldığını duyurdu. Rusya'nın St. Petersburg şehri doğumlu balerin Olga Smirnova, yaptığı açıklamada Amsterdam'daki Hollanda Ulusal Balesi için dans edeceğini belirterek, "Rusya'dan utanacağımı hiç düşünmemiştim" dedi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle insanların ölmesi ve evlerini kaybetmelerinin çok acı olduğunu ifade eden balerin Smirnova, "Yetenekli Ruslarla, kültürel ve atletik başarılarımızla her zaman gurur duydum. Ama şimdi, öncesi ve sonrası arasında bir çizgi çekildiğini hissediyorum. Birkaç hafta önce tüm bunların yaşanabileceğini kim düşünebilirdi? Askeri çatışmanın merkez üssünde olmayabiliriz ancak bu küresel felakete kayıtsız kalamayız" ifadelerini kullandı.

"Olağanüstü bir dansçı"

Hollanda Ulusal Balesi tarafından yayınlanan bildiride, Rus baş balerin Smirnova'nın "açık kollarla karşılandığı" ifade edildi. Hollanda Ulusal Balesi Sanat Yönetmeni Ted Brandsen ise Smirnova hakkında yaptığı açıklamada, "Çok hayran olduğum olağanüstü bir dansçı" dedi. Smirnova'nın ilk dans gösterisini Nisan ayında "Raymonda" ile gerçekleştirmesi bekleniyor.

Moskova Bolşoy Balesi'nde görev alan Brezilyalı Solist David Motta Soares ve İtalyan Baş Dansçı Jacopo Tissi de geçtiğimiz hafta istifa ettiklerini duyurmuştu. Baş Dansçı Tissi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle Moskova'daki kariyerine devam edemediğini ve hiçbir savaşın haklı olamayacağını ifade etmişti. - MOSKOVA