Rumeli Göç Sempozyumu, Lüleburgaz'da Başlıyor - Haberler

Lüleburgaz Belediyesi 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde (LYKA) "Rumeli Göçleri Sempozyumu" düzenleyecek. Sempozyumda birbirinden değerli akademisyenler konuşmacı olarak yer alacak.

Lüleburgaz Belediyesi, 2022 Göç Yılı'nda, göçün insan yaşamında yarattığı durumların birbirinden önemli akademisyenlerle birlikte ele alınacağı Rumeli Göçleri Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde LYKA Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'nda düzenlenecek sempozyuma tüm vatandaşlar katılabilecek.

Sempozyumda Türkiye'nin Trakya sınırlarının oluşma süreci, mübadele ve Trakya Bölgesi'ndeki iskan uygulamalarının tarihi arka planı ve göç ile mübadeleye ilişkin çok sayıda konu ele alınacak. Bununla birlikte sempozyum programı kapsamında 3 Haziran 2022 Cuma günü Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde "Şehir Büyüyor" adlı tiyatro gösterimi, 4 Haziran 2022 Cumartesi günü LYKA'da "Mübadil Aile Öyküleri", "Mübadiller-Onlar İki Kere Yabancıydı" başlıklı sergi açılışı, göç temalı "Çağdaş Dans" gösterisi", Rumeli-Balkan Halk Oyunları gösterisi gerçekleştirilecek. Ardından "Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu" tarafından unutulmaz bir performans sergilenecek.

ANKA / Yerel