Rukiye Ebe, doğuma değil siparişlere yetişerek ekmeğini kazanıyor

Türkiye'de her geçen gün erkek mesleğine adım atan kadınlar, şimdi de moto kuryeliğe adım attı. Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki ebe Rukiye Erişkin, mesleğini yapmak yerine çok sevdiği motosikleti ile doğuma değil siparişlere yetişerek ekmeğini kazanıyor. Moto kuryelik yapmanın ebelikten daha fazla kazandırdığını belirten Rukiye Erişkin, "Milas'taki özel hastanede çalıştığımda bana teklif edilen maaş asgari ücret veya biraz üzeri. Pek çok kişi kadın moto kurye görünce şaşırıyor ama motosikletimle kuryelik yaptığımda özel hastanede ebelik yaparak kazandığım paradan çok daha fazlasını kazanıyorum" dedi.

İzmirli olduğunu ve İzmir'de üniversite eğitimini ebelik üzerine okuduğunu belirten Rukiye Erişkin, yeni mesleği kuryeliğe başlayışının da odlukça ilginç bir şekilde geliştiğini belirterek, "Aslen İzmirliyim. Üniversite eğitimimi ebelik eğitimi üzerine tamamladım. Hatta bir süre İzmir'de özel bir hastanede ebelik yaptım. Eşimin işi dolayısıyla Milas'a taşınınca mesleğimi burada da sürdürmek istedim. Ancak Milas'ta tek bir tane özel hastane var ve burada çalışmak istediğimde aylık teklif edilen maaş miktarı çok az geldi. Hal böyle olunca aynı zamanda motosiklet kullanıcısı olduğum için meslek değiştirip moto kuryeliğine başladım" dedi.

Eşinin daha önceki mesleği moto kurye olmasının da yeni mesleğini seçmede etkili olduğunu belirten Rukiye Erişkin, "İzmir'de edindiği ebelik tecrübem ve eğitimimle Milas'ta yüksek bir gelir beklerken, mesleğimi yapmam karşılığında teklif edilen aylık ücret bende hayal kırıklığı oluşturdu. Ancak hiç umutsuzluğa kapılmadım. Eşim eskiden moto kuryelik yaptığı için bu işe de aşinaydım. Eşimin de teşvikiyle moto kuryeliğe başladım. Şimdi alıştılar ama, sipariş teslim almak için kapıya çıkıp beni karşısında ilk defa görenler çok şaşırıyor. Kadın isterse her meslekte başarılı olabilir. Ben de istedim ve oldukça başarılıyım. Artık ekmeğimi ebelikten değil moto kuryelikten kazanıyorum" diye konuştu. - MUĞLA