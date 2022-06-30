Ruanda Büyükelçisi Düzce Üniversitesinde

Düzce Üniversitesi'ni ziyaret eden Ruanda Cumhuriyeti Büyükelçisi Fidelis Mironko, 2017 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) burslusu olarak Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören Ruandalı öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı.

Rektör vekili Prof. Dr. İlhan Genç ile bir araya gelen Ruanda Büyükelçisi Fidelis Mironko, Düzce Üniversitesi'nin Ruandalı öğrenciler için bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve verdiği yakın destek için teşekkürlerini iletti. Daha sonra Ruandalı öğrencilerle buluşan Mironko, onlarla sohbet ederek konuk öğrencilerin Düzce Üniversitesi, Düzce ve Ülkemiz hakkındaki düşüncelerini dinledi. Düzce Üniversitesi'nin kendilerine verdiği her türlü destek için teşekkürlerini ifade eden Ruandalı öğrenciler ise, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ülkelerine en iyi şekilde hizmet etmek istediklerini dile getirdiler.

Konuralp Müzesi ve Prusias Ad Hypium Antik Tiyatrosu kazı alanı ziyareti ile Düzce programına devam eden Büyükelçi, Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Emre Okan'dan Müze, Türk Tarih Kurumu'nda görevli arkeologlar Doğuş Çalışkan ve Koray Erdoğan'dan ise kazı alanı hakkında bilgi aldı. Konuk büyükelçi gezi esnasında yoğun yağmur sonrası açığa çıkan ve 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen bir adet Roma sikkesi de buldu ve kazı sorumlusu arkeologlara teslim etti.

Düzce Üniversitesi bünyesindeki Türkiye'nin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ni de ziyaret eden Mironko'ya, Merkez Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya ve Öğretim Gör. Dr. Nisa Sipahi bilgilendirmede bulundu. Merkezde; alanında özel eğitim almış, akademisyen olan sertifikalı uzman hekimler tarafından akupunktur, hirudoterapi, kupa uygulaması, ozon tedavisi gibi birçok uygulamanın gerçekleştirildiğini belirten Ertuğrul Kaya, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bir klinik araştırma merkezi olduklarını söyledi. Merkezde Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğünü, bu alanda kendini geliştirmek isteyen eğitimciler için sertifika programlarının da düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi sonrasında Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi'ni de ziyaret eden konuk büyükelçi, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı tarafından karşılandı. Üretim Merkezi'nin; GMP, ISO 9001 ve ISO 22000 Sertifikaları ile ilk Helal Sertifikası'nı teslim alarak, evrensel standartlarda üretim yeteneğini belgelendirdiğini belirten Doç. Dr. Hasırcı, Merkezde; Düzce Üniversitesi'nin yeni markası olan Univera logolu tüm ürünleri, sadece Düzce Üniversitesi uzman personeli eliyle ürettiklerini dile getirdi. Endüstriye nitelikli fason üretim hizmeti de verdiklerinin altını çizen Hasırcı, Üretim Merkezi'nde ayrıca Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde bölge halkı tarafından üretilen tıbbi bitki, tıbbi mantar ve arıcılık ürünlerinin, katma değerli nihai ürüne dönüştürüldüğünü de vurguladı.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin (DAGEM) faaliyetleri hakkında DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu bilgilendirme sunumu da gerçekleştirdi. Bölge ve ülke arıcılığının geliştirilmesi ve sektörde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlanması konusunda birçok katma değerli çalışmada bulunan DAGEM'in, hem bilimsel, hem de sosyo-ekonomik konularda projeler üretmeyi öncelikli hedefi olarak belirlediğini söyleyen Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Merkezde moleküler temelli araştırmalar ile arı biyolojisi, arı ıslahı, arı ırkları, arı hastalıkları, arı ürünleri, arıcılıkta kullanılan modern ekipmanların geliştirilmesi ve arıcı eğitimi ile ilgili yürüttükleri projelerden örnekler paylaştı. Sunum sonunda DAGEM ekibi, ortak projeler geliştirmek adına Ruanda Cumhuriyeti'ne davet edildi.

Büyükelçi Mironko son olarak Düzce Üniversitesi'nden mezun olmaya hak kazanan ilk grup Ruandalı öğrenciler adına Salim Niyigena isimli Ruandalı öğrencinin mezuniyet törenine katıldı. Düzce Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Genç, Ruandalı öğrencilerin beş sene önce Düzce Üniversitesi'nde öğrenim görmek için geldiğini ve mezun olarak Ruanda'da, Türkiye Cumhuriyeti'nde yetişmiş bürokratlar olarak görev yapacaklarını belirterek Büyükelçi Fidelis Mironko'yu alkışlarla sahneye davet etti.

Düzce Üniversitesi'ne 2017 yılında YÖK burslusu olarak gelen ve bu yıl Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Salim Niyigena'ya mezuniyet belgesini takdim eden konuk büyükelçi, kendisine meslek hayatında başarılar diledi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel