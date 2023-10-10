RTÜK üyeliğine yeniden seçilen Şahin'den teşekkür paylaşımı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine yeniden seçilen Ebubekir Şahin, 'teşekkür' paylaşımı yaptı.

RTÜK üyeliğine yeniden seçilen Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nda şahsıma yeniden RTÜK Üyeliğini layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ile kıymetli devlet büyüklerimize, desteklerini esirgemeyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler ve AK Parti TBMM Grubuna Cumhur İttifakı Partileri ile Yüce Meclis'te Üye seçilmem için oy veren Milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu güvene layık olabilmek için diğer RTÜK Üyesi arkadaşlarımla durmadan yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA