RTÜK'ten 'Voa ve Dw'ye Erişim Engeli' Açıklaması: 'İfade ve Basın Hürriyetine İlişkin Hiç Kimsenin Endişeye Kapılmasına Lüzum Yoktur'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Amerika'nın Sesi (VOA) ve Deutsche Welle (DW) Türkçe internet sitelerine erişim engeli getirilmesine ilişkin, "İfade ve basın hürriyetine ilişkin hiç kimsenin tereddüt etmesine, gereksiz endişeye kapılmasına ve yasal dayanaklarla işini yapan Üst Kurulumuzu töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmasına lüzum yoktur" açıklamasını yaptı.

VOA ve DW Türkçe internet sitelerine erişim, RTÜK'ün başvurusu üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından dün engellendi. RTÜK, bugün konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. RTÜK'ün açıklaması şöyle:

"İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık mecralarının düzenleme ve denetleme yetkisinin RTÜK'e yasa ile verilmesinden sonra, lisansa tabi olup olmadıklarının tespiti amacıyla geniş kapsamlı internet sitesi taramaları başlamıştır ve bu taramalar devam etmektedir. Bu kapsamda Üst Kurul uzmanlarımız, www.dw.com, www.amerikaninsesi.com internet sitelerini de incelemiştir. Uzman görüşüne göre, 'tüm medya içeriği' sekmesi altında ise 'ses dosyaları' ve 'video' sekmelerinin yer aldığı ve bu içeriklerin 'programlar' sekmesi ile program bazında kategorize edilmesi ve katalog şeklinde sunuluyor olmasından dolayı isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyeti yürütüldüğü ve 'İnternet İBYH' lisansı alınması gerektiği kanaatine varılmıştır.

"YARGI SÜRECİ BAŞLATILARAK ERİŞİM ENGELİ TALEP EDİLMEK ZORUNDA KALINMIŞTIR"

Üst Kurul da görüşü yerinde bularak anılan internet sitelerine lisans başvurusu yapmaları için yasa gereği 72 saat süre vermiştir. Yasal süre sonunda RTÜK'e herhangi bir başvurunun yapılmadığının görülmesi üzerine, yayın lisansı olmadan yayın hizmetine devam edilen internet siteleri için yargı süreci başlatılarak erişim engeli talep edilmek zorunda kalınmıştır.

Söz konusu alan adında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerce ilgili mevzuata uygun hareket edilmiş olsaydı bağımsız yargı tarafından erişimin engellenmesi müeyyidesi uygulanmayacaktı.

Bu yayın siteleri yasalarımız gereği ülkemizde şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları halinde Üst Kurulumuz, erişim engelleme sürecinin sona erdirilmesi için yargı mercilerinden talepte bulunacaktır.

"RTÜK, ÇOĞULCULUKTAN, ÖZGÜR BASINDAN, MEDYA KURULUŞLARININ SERBESTÇE HABERCİLİK YAPABİLMESİNDEN YANADIR"

RTÜK, çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden yanadır. Ancak her demokratik ülke gibi Türkiye de hukuk devletidir. Sektöre rehber olan RTÜK, haberlerin belli teminat altında legal olarak yayılmasından yanadır.

Legal zeminlerde halkın haber alma özgürlüğünün teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası doğrultusunda 6112 sayılı Kanun ile çalışan Üst Kurul, görevini eksiksiz yerine getirmektedir.

İfade ve basın hürriyetine ilişkin hiç kimsenin tereddüt etmesine, gereksiz endişeye kapılmasına ve yasal dayanaklarla işini yapan Üst Kurulumuzu töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmasına lüzum yoktur."

ANKA / Yerel