RTÜK Başkanı Şahin: 'Radyolarımız anlık aktarımlarla depremzede vatandaşlarımızın sesi oldular'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Her köşeye ulaşan radyolarımız anlık aktarımlarla depremzede vatandaşlarımızın sesi oldular. İyi ki varlar ve varlıkları daim olsun" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerden dolayı buruk bir Radyo Günü yaşadıklarını dile getiren Şahin mesajında deprem boyunca tüm yerel ve ulusal radyoların depremden etkilenen insanlara yardımcı olmaya çalıştığını belirtti.

"Radyolarımız anlık aktarımlarla depremzede vatandaşlarımızın sesi oldular"

Depremden dolayı Radyo Günü'nü acı duygularla yaşadıklarını ifade eden Şahin, "Deprem afeti, ülke olarak her birimizi yasa boğdu. Kayıplarımız için Allah'tan rahmet diliyor, yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Güçlü ülkemiz ve sımsıkı dayanışmamızla hamdolsun yaralarımızı sarıyoruz. Yayıncı dostlarımızla bu süreçle sıkı ilişkilerle bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettik. İhtiyaçlarını karşılamaya gayret gösterdik. Deprem gösterdi ki, ulusal ya da yerel fark etmez bütün yayıncılar kutsal bir görevi ifa ediyor. Bilhassa her köşeye ulaşan radyolarımız anlık aktarımlarla depremzede vatandaşlarımızın sesi oldular. İyi ki varlar ve varlıkları daim olsun" değerlendirmesinde bulundu.

"Radyocu dostlarımızın yayınlarını daha rahat yapabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz"

Radyonun sadece bir bilgi ya da eğlence kaynağı değil, insanların adeta kendi sesi, yol arkadaşı olduğunu vurgulayan Şahin, "Hiçbir zaman önemini yitirmeyecek olan radyo artık internet tabanlı teknolojilerle çok daha geniş kitlelere ulaşıyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz radyolara özel önem veriyor. Radyocu dostlarımızın yayınlarını daha rahat ve kolay yapabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki, radyolarımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da etik ilkelere bağlı, milli ve manevi değerlerimizin bilinciyle ilkeli bir şekilde yayınlarına devam edecekler. Bu düşüncelerle radyo yayıncılarımızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, yürüttükleri vazifelerinde üstün başarılar diliyorum" diye belirtti. - ANKARA