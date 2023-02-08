RTÜK Başkanı Şahin: "Deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerinin ertelenmesini 6 aya çıkardık" Yerel Haberler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerinin ertelenmesini 6 aya çıkardıklarını bildirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerinin ertelenmesini 6 aya çıkardıklarını bildirdi. RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce açıkladığımız deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerini 3 ay erteleme kararını bugünkü RTÜK toplantımızda 6 aya çıkardık. Ayrıca 3 ay boyunca depremzede yayıncılarımızdan Türksat uydu ücreti almayacak. Üye arkadaşlarıma ve Türksat yönetimine teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Ebubekir Şahin Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› RTÜK Başkanı Şahin: 'Deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerinin ertelenmesini 6 aya çıkardık' - Haberler

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