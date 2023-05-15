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RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya teşekkür

RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya teşekkür

Yerel Haberler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, seçimlerde görev alan medya kuruluşları, çalışanları ve yayın konuklarına teşekkür etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, seçimlerde görev alan medya kuruluşları, çalışanları ve yayın konuklarına teşekkür etti.

RTÜK Başkanı Şahin, "Millet iradesinin sandığa yansıması için çalışan medyamız, birkaç ısrarlı yanlı yayın yapan kanal hariç demokrasi adına çok başarılı bir performans sergiledi. Sahadaki muhabirlere, spikerlere, teknik ekibe ve yayın konuklarına RTÜK Başkanı olarak teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Ebubekir Şahin Yerel Haberler

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