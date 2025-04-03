RTÜK Başkanı, Özgür Özel'in ATV boykotuna yanıt verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Biz ATV'yi boykot ediyoruz. ATV'nin elinde olmayan bir yerden maçı açar dinleriz" açıklamasını işaret ederek, "Dün ATV'de yayınlanan Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, açık ara farkla günün en çok izlenen yayını oldu" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Trabzon'da Volkan Konak'ın cenaze töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz ATV'yi boykot ediyoruz. ATV'nin elinde olmayan bir yerden maçı açar dinleriz. Biz bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemek için ATV'ye bakmayacağız tabii ki" ifadelerini kullanmıştı.

"Reyting sonuçları sporun ayrıştırıcı değil birleştirici bir güç olduğunu ortaya koydu"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP lideri Özgür Özel'in boykot çağrısının tutmadığını belirterek, "Boykot çağrılarıyla halkın ekran tercihlerine müdahale etmek isteyenlere en net cevabı milletimiz verdi. Tüm manipülatif söylemlere rağmen reyting sonuçları futbolun ve sporun ayrıştırıcı değil, birleştirici bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması en çok izlenen yayın oldu

Şahin, "Dün ATV'de yayınlanan Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, açık ara farkla günün en çok izlenen yayını oldu. Yeni rekorlarla son zamanların en çok reytingini alarak ekran başındaki milyonları bir araya getirdi. Halkın ilgisi, farklı planları olan birtakım siyasilerin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik açıklamalarını boşa çıkardı" ifadelerine yer verdi.

"Reyting ölçüm sistemi bilimsel yöntemlere dayanarak yürütülmektedir"

Şahin, "Unutulmamalıdır ki, Türkiye'de reyting ölçüm sistemi RTÜK denetiminde bilimsel yöntemlere dayanarak yürütülmektedir. Gerçek veriler ortadayken, algı operasyonlarına ve dezenformasyona yer yoktur" dedi. - ANKARA