Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde büyük paniğe neden oldu
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan "sezaryen doğum" kararı
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı

RTÜK Başkanı'ndan TRT'ye Destek: 'Kurumlarımızı Hedef Gösteren Açıklamalar Saldırıdır'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TRT'ye yönelik yapılan eleştirileri kınayarak, yayıncılıkta ilkeli duruşun ve uluslararası itibarın önemine vurgu yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TRT aleyhinde yapılan açıklamalara yönelik, "Köklü yayıncılık geçmişiyle ülkemizin en saygın medya kuruluşlarından biri olan TRT, ilkeli yayıncılığı ve uluslararası itibarıyla Türkiye'nin sesi olmaya devam etmektedir" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, TRT'nin aleyhinde yapılan açıklamara yönelik açıklamada bulundu. Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çeşitli suçlardan yargılama süreci devam eden bir siyasetçinin, tutukluyken, kamu yayıncılığı görevini tarafsızlık ve sorumlulukla yürüten TRT'yi hedef alan açıklamaları, hem kurumsal değerlere hem de kamuoyunun haber alma hakkına açık bir saldırıdır. Köklü yayıncılık geçmişiyle ülkemizin en saygın medya kuruluşlarından biri olan TRT, ilkeli yayıncılığı ve uluslararası itibarıyla Türkiye'nin sesi olmaya devam etmektedir. TRT'yi siyasi hesaplara alet etmeye yönelik bu sorumsuz beyanları kınıyor, kurumlarımızı hedef gösteren her türlü baskı ve algı operasyonuna karşı kararlılıkla duracağımızı tekrar hatırlatıyoruz." - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.