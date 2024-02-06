RTÜK Başkanı: İstanbul Çağlayan Adliyesi saldırısına yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Çağlayan Adliyesindeki saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda polis 3'ü polis 5 kişi yaralanırken, 2 saldırganında da etkisiz hale getirildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiğini belirterek, yayıncıların alınan karara hassasiyetle uymaları gerektiğini vurguladı. - ANKARA