RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den reyting haberlerine yalanlama

Bir gazetenin yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ortak yayınının reytinglerde alt sıralarda olduğu haberine istinaden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Tamamen yalan haber. Yapılan ortak yayın açık ara tüm zamanlarda birincidir" dedi.

Bir gazetenin yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ortak yayınının reytinglerde alt sıralarda olduğu haberine istinaden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Tamamen yalan haber. Yapılan ortak yayın açık ara tüm zamanlarda birincidir" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ortak yayının izlenme oranlarında alt sıralarda olduğuna dair yayınlanan habere istinaden Sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir açıklama paylaştı. Şahin yapılan haberin gerçeği yansıtmadığını aksine izlenme oranlarının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Tamamen yalan haber, dezenformasyon tam olarak budur. Reyting ölçümlerine göre Sayın Cumhurbaşkanımızın dün akşamki yayını açık ara tüm zamanlarda birincidir. Diğer yayınlara 4 kata kadar fark atmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı - ANKARA

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