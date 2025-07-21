Romanya, İsrail'den 2,3 Milyar Dolarlık Hava Savunma Sistemi Alacak

Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrailli Rafael şirketiyle imzalanan anlaşma doğrultusunda gelecek 7 yıl içinde 2,3 milyar dolar değerinde kısa menzilli hava savunma sistemi satın alınacağı belirtildi.

Romanya, İsrail'den hava savunma sistemi alacak. Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrailli savunma şirketi Rafael ile imzalanan çerçeve anlaşma kapsamında 2,3 milyar dolar değerinde kısa menzilli hava savunma sistemlerinin satın alınacağı belirtildi. Romanya'nın Rafael şirketi ile yaptığı çerçeve anlaşma kapsamında ilerleyen tarihlerde 3 sözleşme daha imzalanması ve 6 adet hava savunma sisteminin Romanya'nın cephaneliğine katılması bekleniyor.

Açıklamada, ayrıca çerçeve anlaşmanın 7 yıl boyunca yürürlükte kalacağı ve ileri tarihli sözleşmelerden ilkinin imzalanmasından itibaren 3 yıl içerisinde ilk 2 kısa menzilli savunma sisteminin Romanya'ya teslim edileceği aktarıldı. Sözleşmelerin aynı zamanda hava savunma sistemlerine ilişkin eğitim, mühimmat ve lojistik desteği de kapsayacağı belirtildi.

Rafael şirketinin İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi ve daha birçok gelişmiş savunma sisteminin üreticisi olduğu biliniyor. Romanya'nın bu satın alım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskıları ve geçtiğimiz haziran ayının sonunda Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde alınan kararlar doğrultusunda NATO üyesi ülkelerin savunma sanayii alanına aktarılan Gayrisafi Yurtiçi Hasılalarını (GSYİH) yüzde 5'e yükseltmekte karar kılması üzerine geldi. - BÜKREŞ