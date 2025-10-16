Rojin Kabaiş, Ölümünün 1. Yılında Anıldı

Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş, ölümünün 1'inci yılında mezarı başında anıldı.

Van'da 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, ölümünün birinci yıl dönümünde memleketi Diyarbakır'da anıldı. Kabaiş ailesinin katılımı ile toplanan grup, Rojin'in Yeniköy'deki mezarlığına kadar yürüdü.

Rojin Kabaiş'in mezarında açıklama yapan kardeşi Elif Kabaiş, ablasının ölümünün üzerinden 1 yıl geçtiğini söyleyerek, "Gençliğini, hayallerini, geleceğini elimizden aldılar. O günden beri içimizdeki yangın sönmedi. Rojin intihar etmedi. Bu ifadeyi söylüyorum çünkü biz o kızın hayatını, umutlarını, hayallerini, geleceğini biliyoruz. Çünkü ben onun kız kardeşiyim. Çünkü o benim oda arkadaşımdı. O gencecik bedeni ve hayalleri yok eden kimse adalet önünde hesap verecekler" dedi.

Açıklamanın ardından edilen dualarla grup dağıldı. - DİYARBAKIR