Rojin Kabaiş Olayı İçin STK'lar Van'da Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Van'da sivil toplum kuruluşları, sendika ve oda temsilcileri, Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili basın açıklaması yaparak adalet çağrısında bulundu. Açıklamada, toplumsal sorumluluğa ve soruşturmanın aydınlatılmasına vurgu yapıldı.

(VAN) - Van'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, sendika ve oda temsilcileri, Rojin Kabaiş olayıyla ilgili ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Rojin'in hikayesi hepimizin vicdanının meselesidir. Sessiz kalmak suç ortaklığıdır" ifadeleri kullanıldı.

Van'da çeşitli sivil toplum kuruluşları, sendika ve oda başkanları, 20 yaşındaki Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili devam eden soruşturma sürecine dikkat çekmek amacıyla kent meydanında bir araya geldi. Toplumsal farkındalığı artırmak için düzenlenen ortak basın açıklamasına çok sayıda kurum temsilcisi ve yurttaş katıldı.

STK'lar adına basın metnini, Vatansever Gençler Derneği Başkanı Veysel Taşdemir okudu. Taşdemir, şunları söyledi:

"Rojin'in hikayesi yalnızca bir ailenin değil, hepimizin vicdanının meselesidir. Biz buradayız, çünkü sessiz kalmak suç ortaklığıdır. Biz buradayız, çünkü bir genç kızın hayatı karanlıkta bırakılmamalıdır. Soruşturma sürecinde birçok bilgi ortaya çıktı. Ancak hala aydınlatılmayan, karanlıkta bırakılan sorular var. Bu sorular cevapsız kaldıkça toplumun adalete olan inancı zedeleniyor. Biz, o inancın sarsılmasına izin vermeyeceğiz. Bugün burada kamuoyunun vicdanını kanatan üç soruyu bir kez daha soruyoruz. Birinci sorumuz, Rojin'in otopsisi sırasında yetkisi olmayan kişiler orada mıydı? Rojin'in babasının iddia ettiği gibi, rektör otopsi odasına girdi mi? Eğer girdiyse, nedeni nedir? İkinci sorumuz, Rojin'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA bulunduğu iddia edildi. Bu doğru mudur? Doğruysa, bu DNA kimlere aittir? Üçüncü sorumuz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi bu olayda ihmali olan kişiler hakkında bir işlem yaptı mı? Şehrimizin bilim merkezi konumundaki bu kurum, bu sorumluluğun neresindedir?

Rojin'in babası, kızının başına ne geldiğini öğrenmek için büyük bir metanetle mücadele ediyor. Bir baba, evladının kaderini bilmeden nasıl huzur bulabilir? Biz, o babanın acısına ortak olmak, sesine ses katmak için buradayız. Çünkü hiçbir anne, hiçbir baba, evladının akıbetini karanlıkta öğrenmemelidir! Adalet, bir ülkenin temel harcıdır. ve biz, bu ülkenin vicdanına, adaletine, onurlu savcı ve hakimlerine inanıyoruz. Bu dava, tüm yönleriyle, tüm delilleriyle, hiçbir şüpheye yer bırakmadan aydınlatılmalıdır. Rojin Kabaiş davası sadece bir yargı meselesi değildir. Bu dava, hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Biz, Rojin için adalet istiyoruz. Biz, bu davanın takipçisi olacağız. Çünkü biliyoruz ki; adalet gecikirse, toplumun kalbi kanar. Biz o yaranın kapanması için Rojin için, adalet için, vicdan için buradayız."

