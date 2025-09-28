Rojin Kabaiş'in Ölüm Yıl Dönümünde Adalet Yürüyüşü Düzenlendi

(VAN) - Van'da, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölüm yıl dönümünde düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar genç kıza ne olduğunun tam olarak ortaya çıkarılmasını talep etti.

Şiddetle Mücadele Koordinasyonu'nun çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe Tevgera Jinen Azad (TJA), Star Kadın Derneği ile aralarında 13 kadın örgütü, baro ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Van AVM önünden başlayıp kent meydanında sonlanan yürüyüş boyunca "Rojin'e ne oldu?" ve "Rojin için adalet" sloganları atıldı.

Kent meydanında açıklamayı TJA adına Şükran Şen okudu. Şen, "27 Eylül 2024 tarihinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 18 gün boyunca arandıktan sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümü, Kürdistan'da kadınlara yönelik yürütülen özel savaş politikalarının en çarpıcı örneklerinden biridir. Rojin'in ölümü, yalnızca bir genç kadının yaşam hakkının gasbı değil, aynı zamanda kadınların yaşamlarını hedef alan devlet aklının, cezasızlık politikasının ve toplumsal belleği yok etme stratejisinin bir parçasıdır" diye konuştu.

"Soru işaretleri cevapsız bırakıldı"

Şen, ilk Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarına göre Rojin'den alınan numunelerde erkek DNA'sı tespit edildiğini ancak bu bulgunun raporda "şüpheli" olarak nitelendirildiğini ve DNA örneklerinin hangi vücut bölgelerinden alındığına dair bilgi bulunmadığını belirtti. Şen, soru işaretlerinin cevapsız bırakıldığını ve soruşturmanın karartılmaya çalışıldığını öne sürdü.

"Katillerin izi var ama tutuklu yok"

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş de yaptığı konuşmada, üniversite yönetimi ve yurttaki ihmaller nedeniyle kızını kaybettiğini söyledi. Kabaiş, şunları kaydetti:

"Benim kızımın ölüm sebebi üniversite ile yurttur. İhmaller yüzünden benim kızım öldü. Eğer öyle olmasaydı, saat 11'den sonra yoklama yapılsaydı belki bugün Rojin bizim aramızdaydı. Onun arkadaşları da bir şey söylemiyor. Üniversite onları susturdu. Savcılığa gidiyoruz, emniyete gidiyoruz, hiç kimse bize cevap veremiyor. Sürekli bu soru cevapsız kalıyor. Rojin'e ne oldu? Rojin'e kim ne yaptı? Neden böyle oldu? Cevap alamıyoruz. Tam bir yıl oldu biz acı çekiyoruz. Çok büyük bir acıdır. Ben hiç unutmayacağım. Ömür boyu unutmayacağım. Rojin'in bedeninde iki erkeğe ait DNA vardır. Resmi olarak dosyada yazılıdır. Katillerin izi vardır ama tutuklu yoktur."

DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı ise yaptığı konuşmada, bir yıldır Rojin ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkmadığını, ilgili kurumların ve devletin failleri koruduğu yönünde kaygı bulunduğunu söyledi. Varlı, soru önergeleri ve baro başvurularına rağmen hakikatin açığa çıkmadığını belirterek, sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.