Rojin Kabaiş İçin Adalet Çağrısı: Kadın Cinayetlerine Dikkat

Haber: İshak KARA

(VAN) - DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, "Failler ortaya çıkmayınca kadın cinayetleri artmaktadır. Rojin'in faillerinin bulunması, Rojin'in katillerinin ortaya çıkması yönünde mücadele etmekteyiz. 25 Kasım'a girerken Rojinin katilleri ortaya çıkana kadar mücadelemizi her alanda her sokakta büyüteceğimizin de sözünü veriyoruz." dedi.

"Yaşamak ve yaşatmak için örgütleniyoruz" kampanya grubu 2024 yılında şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş'in kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım Sahili'nde açıklama yaptı. DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt da yaptığı açıklamada, "Rojin Kabaş üniversiteye yeni başlayan genç bir kadın arkadaştı. Maalesef ki hayalleri, umutları yarıda kaldı. Bizler Rojin'in kaybolduğu ilk günden bugüne kadar 'Rojin'e ne oldu', 'Rojin'in katilleri kimlerdir' sorusunu yönlendiriyoruz. Sorumlu olan rektöre soruyoruz en başta bu soruyu. Rojin Kabaiş dosyası tüm topluma mal olan bir dosya oldu. Rojin Kabaş'ın katilleri, failleri yargılansın" diye konuştu.

"Hem rektörlük tarafından hem de farklı güçler tarafından bir türlü bu dosya açığa çıkarılmıyor"

Bu dosyanın hukuki boyutunun ilk günden bu yana şeffaf olmadığını söyleyen Gülşen Kurt, tüm delillerin karartılmaya çalışıldığını kaydetti. Gülşen Kurt, şöyle konuştu:

"Bu da halkın üniversiteye olan güvenini, rektörlüğe olan güvenini maalesef ki olumsuz etkilemekte. Hem rektörlük tarafından hem de farklı güçler tarafından bir türlü bu dosya açığa çıkarılmıyor. İktidarın en başta yaşam güvencesini koruması gerektiğini, katledilen öldürülen kadınların bir an önce faillerin bulunmasını, faillerin ortaya çıkmasını, cezasızlık politikalarının ortadan kaldırılmasını, failleri koruyan bu cezasızlık politikalarının ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü failler ortaya çıkmayınca kadın cinayetleri artmaktadır. Rojin'in faillerinin bulunması, Rojin'in katillerinin ortaya çıkması yönünde mücadele etmekteyiz. 25 Kasım'a girerken Rojin'in katilleri ortaya çıkana kadar mücadelemizi her alanda her sokakta büyüteceğimizin de sözünü veriyoruz."