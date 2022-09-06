Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rögar kapağına sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Yerel Haberler

Rögar kapağına sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde rögar kapağına sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde rögar kapağına sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yenidoğan Mahallesi'nde yavru bir köpeğin rögar kapağına sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yavru köpek, sıkıştığı yerden kurtarıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Taraklı Sakarya İtfaiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title