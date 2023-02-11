Rodos'tan depremzedelere yardım eli

Kahramanmaraş merkez üslü depremle birlikte yıkılan 10 il için yardımlar tüm yurttan olduğu gibi yabancı ülkelerden de gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkez üslü depremle birlikte yıkılan 10 il için yardımlar tüm yurttan olduğu gibi yabancı ülkelerden de gelmeye devam ediyor. Rodos Baş Konsolosluğu ve "Rodos Müslümanları Eğitim, Kültür Kardeşlik Derneği" Marmaris'e gelen Kartepe yolcu feribotu ile 450 koli yardım yolladı.

Yunanistan'ın Rodos adasında yaşayan "Rodos Müslümanları Eğitim, Kültür Kardeşlik Derneği" ve Rodos Başkonsolosluğu öncülüğünde adadan toplanan gıda, hijyen malzemeleri, çocuk ve yetişkin kıyafetleri, ısıtıcılar,havlu,halı,yolluk, oyuncaklar ve her türlü ihtiyaç malzemelerinden oluşan 450 paket yardım malzemesi Marmaris, Rodos seferi yapan Yeşil Marmaris yolcu gemisi ile gümrüklü limana getirildi. Koltuklarda yolcular yerine kolilerin taşındığı gemiyi malzemeleri teslim almak üzere bekleyen iki kamyona Yeşil Marmaris firması çalışanları, feribot personeli ve Marmaris Kaymakamlığı görevlileri elden ele taşıyarak yükledi.

Rodos'tan üzeri numaralanmış bir şekilde listelenerek gelen yardım kolileri, AFAD'a teslim edilmek üzere Marmaris Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlilerine teslim edildi. - MUĞLA