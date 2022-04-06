Robotik kodlama eğitimi alan çocuklar sertifikalarını aldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te verilen robotik kodlama eğitimlerini tamamlayan ilkokul öğrencileri sertifikalarını aldı.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eğitimlere birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıftan olmak üzere 75 öğrenci katıldı. Yaptıkları periskopları nasıl yaptıklarını anlatan öğrenciler, eğitimlerden çok güzel bilgiler aldıklarını ve devam etmesini istedi.

"Çocuklara ve eğitime yönelik desteklerimiz devam edecek"

Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, verilen eğitimler hakkında yaptığı değerlendirme yaparak, "Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımızın her alanda gelişmesi ve en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelen çabayı sergiliyoruz. İki yıldan bu yana Matematik Müze'mizde çok iyi uygulamaları çocuklarla buluşturuyoruz. Bir yandan binlerce öğrenci burada matematiği dokunarak öğrenirken diğer yandan da birçok öğrenci de robotik kodlama eğitimleri almış oldu. Çocuklarımız için bu tür eğitimleri sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çocuklar da almış oldukları eğitimler dolayısıyla sevinçli olduklarını belirterek, Belediye Başkan Yardımcısı Subaşı ve Öğretmenleri Sevgi Akkoy'a teşekkür etti. - BİLECİK