Rizeliler kentte artan boşanmaların sebeplerinin başında tahammülsüzlük olduğunu düşünüyor

Boşanmaların arttığı Rize'de vatandaşlar bunun sebebinin eşler arasındaki tahammülsüzlükten kaynaklandığını düşünüyor.

TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Rize'de 2020 yılında bin 713 olan evlenen kişi sayısı sayısı 2021 yılında 184, 2022 yılında ise bin 931'e yükseldi. Bunun yanında boşanma sayılarında da artış gözlendi. Açıklanan tabloya göre 2020 yılında 316 çift boşanırken 2021 yılında 399, 2022 yılında ise 471 çift evliliklerinde boşanma kararı alarak yargı yoluna başvurdu.

Boşanmalarda her ne kadar çiftler birbirini suçlasa da Rizeliler boşanmaların genellikle eşlerin birbirlerine karşı saygısız olmasından kaynaklandığını düşünüyor. Çiftler arasında sabır ve idare etme özelliğinin kaybolmasıyla boşanmaların artığını ifade eden Gülten Kulaberoğlu isimli vatandaş "İletişim bozukluğu var, tatmin karsızlık var, şükür yok. Hayat yaşantılarında özgürlük adına olduğu şeylerde uyum sağlayamıyorlar. Biri diyor ben çalışıyorum özgürüm. Diğeri de ben çalışıyorum özgürüm deyince uyuşmazlık oluyor. Sabır, idare etmek, hoş görülü olma olayı bittiği için sevgi bir yere kadar güven ve sadakatsizlik yaşantı olduğu zaman olmuyor" dedi.

"Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda"

Erkeklerin kadınların kıymetini bilmediğini ve erkeklerin maaşları üzerinden üstünlük sağlama yolunda olduğunu düşündüğünü ifade eden Hanefi Karadere isimli vatandaş ise "Çiftler geçinemiyorlar o yüzden boşanıyorlar. Erkekler kadının kıymetini bilmiyorlar. Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda. Erkekler maaşlarına güveniyorlar. Maaş seni bir yere kadar götürür ama evlilik kutsaldır. Evliliğe Peygamber efendimizin emriyle yapsalar bu işler başlarına gelmez" ifadelerini kullandı.

"27 senelik evliyim ve mutluyum"

Eşlerin susması gerektiği bir yer olduğunu savunan ve bu yeri bilmedikleri için evliliklerinin son bulduğunu ifade eden Vahdettin Demir ise "Mutlu yaşayanlar neden mutlu yaşıyor? Ben 27 senelik evliyim ve mutluyum. Evde ses de oluyor, evde zırıltı olmuyor mu oluyor, hayat müşterek. Birbirine katlanamıyorlar. Kadın susması gerektiği yeri bilecek, erkek durması gerektiği yeri bilecek. Kimsenin kimseden bir üstünlüğü yok. Allah herkesi yaratırken eşit yaratmış. Herkesin haklı olduğu ve haksız olduğu yer var" şeklinde konuştu.

Süleyman Hanoğlu ise evliliklerin son bulmasının büyük bir nedeninin aldatma olduğunu "Aldatmak başka ne olabilir. Bir de durumu iyi olmaz o yüzden. Genellikle gençlerde aldatmaktır" ifadeleriyle dile getirirken, Muhammet Yusuf Özkan da kadına şiddete dikkat çekerek "Bence hem kadına şiddet olsun hem de sosyal medyada gördüğümüz aldatma olayları yüzünden olabilir. Bence erkekler daha çok boşanıyorlardır ama kadınlardan dolayı" dedi. - RİZE