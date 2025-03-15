Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz

"Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz"
Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı

Sahneye çıkan Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi

Tepkilerin odağındaki belediye başkanı, skandal paylaşımını sildi
Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız var

Ayağına kadar gitse de ikna edemedi: Görüş ayrılığımız var

Rizeli Vatandan Yağmura Karşı Yaratıcı Çözüm: Branda ile Geçici Mantolama

Rizeli Vatandan Yağmura Karşı Yaratıcı Çözüm: Branda ile Geçici Mantolama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de Mahmut Sandallı, yeni yaptığı evinin dış cephesini korumak için branda ile kaplayarak geçici bir mantolama yöntemi geliştirdi. Yağmurdan zarar görmek istemeyen Sandallı, ilginç çözümüyle dikkat çekiyor.

Rize'de bir vatandaş yeni yaptırdığı evinin dışını yağmurdan ve soğuktan korumak için branda ile kaplayarak geçici bir mantolama yaptı.

Kıvrak zekası ve hayatı kolaylaştırmalarıyla ünlü olan Karadenizliler'in ilginç çözümlerine bir yenisi daha eklendi. Rize merkeze bağlı Ayane Köyü'nde yaşayan Mahmut Sandallı kendisine ve çocuklarının da kalabileceği 4 katlı bir ev yapmak istedi. Evin temelini attı katlarını yükseltti sıra çatısına geldiği zaman ise maliyetleri göz önünde bulundurarak sonraya bıraktı. Ancak işler istediği gibi gitmedi. Çatı yapılmadan dış sıva, dış sıva yapılmadan da mantolama yapılamayacağı için evi tuğlalı kaldı. Yağmurun yağmasıyla tuğlalar ıslanmaya başlayınca suyu içeriye verdi. Bu kez evinin iç sıvası zarar görmeye başladı. Çözüm arayan Sandallı, ilk önce duvara muşamba örttü. Muşambanın hava şartlarına dayanamayarak yırtıldığını gören Sandallı çözümü branda da buldu. Evinin yağmur alan cephesine branda ile önlem alan Sandallı zarardan kurtuldu ancak ortaya ilginç de bir görüntü çıktı.

Binasının yağmur alarak zarar görmesini istemediği için farklı bir yöntem geliştirdiğini kaydeden Rizeli mobilya ustası Mahmut Sandallı "Yağmurdan korumak için dış cephesini branda ile kapladım. Bu sayede içine daha yağmur girmiyor. Bu şekilde binamı koruyabildim. Çatısını yaptıktan sonra sıvasına başlayacağım. Sıvadan sonra dış cephe mantolama yapacağız. O da bittikten sonra brandayı çıkartacağım ama şimdilik binamı bu şekilde korudum" ifadelerini kullandı.

İlk etapta aklına muşamba geldiğini ancak sonradan muşambanın yırtılması ile brandayı denediğini dile getiren Sandallı "Muşamba yapmıştım yırtıldı sonra biraz baktım daha kalını olarak branda var. Branda aldım ve binanın köşelerine ahşap çaktım. Ahşabın üzerini 'L' şeklinde yaptım ki rüzgar yırtmasın. Sonrasında brandayı gerdirerek duvara çaktım. Böylelikle binanın içerisi su almıyor" dedi.

Görenlerin binasını maviye boyadığını zannettiğini ifade eden Sandallı "Görenler 'Binanı maviye mi boyadın' diyor. Uzaktan görününce öyle görünüyor. Halbuki branda ile kapladım. 'Nasıl önlem alabilirim?' diye düşündüğümde bu yöntem geldi aklıma. Bundan sonrası bütçemize bağlı. Çatısını yaptıktan sonra dış cephesini yapacağız. Ondan sonra da yavaş yavaş brandayı sökmeye başlayacağım" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Sahneye çıkan Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
img

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti
img

Yeni dönem! ABD ile petrol ve doğalgaz anlaşması imzalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler

Ünlü şarkıcı makyajsız haline gelen yorumlar sonrası çılgına döndü
Kesme altın sahipleri son kararla ortada mı kaldı?

Deste deste para vererek aldıkları altın hurdaya çıkabilir
Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.