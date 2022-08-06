Rize yerel haberleri: Güneysu Merkez Camisi'nin Kurşun Kubbesinin Sökülüp Alüminyum Malzeme Kullanılmasına Tepki: "Erdoğan Bilse Bunların Yüzüne Tükürür"

İLYAS GÜR

Rize'nin Güneysu ilçesinde, merkez caminin kubbesindeki kurşun malzemenin sökülüp yerine alüminyum kaplama kullanılması tepki çekti. İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Oğuzhan Mamat, "36 ton kurşunu söküldü. Kurşunların yerine alüminyum bir malzeme kullanılıyor. Müteahhide verdiklerini söylüyorlar. 36 ton kurşun karşılığında bu malzemeyi uyguladığını söylüyorlar" dedi. Vatandaş Muzaffer Hekim ise "Tayyip Erdoğan bunu bilse bunların yüzüne tükürür" diye konuştu.

Rize'nin Güneysu ilçesindeki Güneysu Merkez Camisi'nin kubbesinin kurşun yerine alüminyum ile kaplanma çalışmalarına vatandaşlar tepki gösterdi.

Güneysulu Muzaffer Hekim, şunları söyledi:

"Kurşun satılma olayında Hayri Kazancı 'caminin kurşununu değiştiriyorlar, alüminyum yapacaklar' dedi. Bunun üzerine araştırdım. 36 ton kurşun var. Kurşunun hurdasının kilosu 35 lira 60 kuruş. Alüminyumun tonu 90 milyar (90 bin). Bir ton alüminyum 400 metrekare yer yapıyor. 2 ton alüminyum 800 metrekare yer yapıyor.

Caminin üstünü takas yaptılar. Kurşunu verdiler, alüminyum yapacaklar, Trabzonlu bir müteahhide. Bunu defalarca söyledim ki; yani kurşunu vereceğinize, kurşunu satın, yapılacağı siz yapın. Tayyip Erdoğan falan yere bir cami yaptırdı. Üzerini alüminyum yaptı. Tayyip Erdoğan bunu bilse bunların yüzüne tükürür.

O zamanki rakamla 280 küsur bin liralık kurşun bu caminin üzerine koydu. Buy taşlar patlasa alüminyum 500 bin liradır. Bunun üzerine belediye başkanına telefon ettim, 'bu işe el koy.' Dedim, 'müftüye gideyim.' Belediye başkanı çıkıyordu, 'Muzaffer Abi bu işte rant yok.' Hırsızlığı ranta çevirdiler. Adını değiştirdiler. Hırsız demiyorlar da rant diyorlar. Hırsız şuraya ekmek çalan, katrilyonları götüren hırsız değil de ranttır. Bu milletin malıdır. Siz hiç utanmaz mısınız?"

"HIRSIZLIK ÖRTBAS EDİLİYOR"

İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanvekili Oğuzhan Mamat ise şöyle konuştu:

"Bu cami hepimizin ortak değeri. Bu cami 50-60 yıl önce yapılmıştır. Şimdi 36 ton kurşunu söküldü. Kurşunların yerine alüminyum bir malzeme kullanılıyor. Ciddi bir rahatsızlık var. Bunun mütevelli heyeti ben kafama göre bunu yaptım diyemez. Bunun açıklamasını yapmak zorunda. Öyle bir açıklama da yapmıyorlar. Müteahhide verdiklerini soyluyorlar. 36 ton kurşun karşılığında bu malzemeyi uyguladığını söylüyorlar. 36 ton kurşunun hurda değeri yaklaşık 1.5 trilyona (1 milyon 500 bine) yakın bir para. Mütevelli heyetinde, saygı duyduğumuz insanları haberdar ettik. Çalışma başlamıştı. Çalışmadan haberleri yoktu. Geldiler buraya, çalışmayı durdurdular. Mütevelli heyeti toplandı, sorumlulara gereken cevap verildiği söylendi. Ama toplantıda olan hiçbir konuşmanın dışarıya yansımayacağını söylediler. Bu durumda benim aklıma tek bir şey geliyor hırsızlığı örtbas ediyorlar. Başka bir şey değil. Bunların açıklama yapma zorundalar. Bunun maliyeti nedir? Kurşun neden müteahhide veriliyor. Kim kul hakkı yiyorsa Allah bin belasını versin."