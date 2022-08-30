Rize yerel haberi: Rize'de 'Lazralli Tahta Araba Yarışları' bu yılda nefes kesti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde 'Lazralli Tahta Araba Yarışları'nın bu yıl 9.'su düzenlendi.

Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde düzenlenen 'Lazralli Tahta Araba Yarışları' bu yıl da yoğun ilgi gördü. 3 kategoride düzenlenen yarışlara toplam 36 kişi katıldı. Yarışmacıların kendi elleriyle yaptıkları tahta arabalar ile katıldıkları yarışlar kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Müsabakalarda hız sınırını aşan yarışmacılar bitiş noktasında durmakta güçlük çekerken, küçük çaplı kazalar da yaşandı.

Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenlikte, yarışmadan önce tahta arabaların parkura uygun olup olmadığı tek tek kontrol edildi. Daha sonra kontrolü tamamlanan araçların sahipleri kurayla karşılaştı, karşılaşan araçlar ise kamyon yardımı ile başlangıç noktasına taşındı. Başlangıç noktasından mantar tabanca ile verilen startın ardından yarışmacılar parkurda birbirlerini sollamak için mücadele verdi. Tahta Araba Yarışları'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. - RİZE