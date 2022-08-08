Rize yerel haberi... Rize'de evlilik hazırlığı yapan kızlara gelin bohçası dağıtıldı

Rize habere göre Türkiye Diyanet Vakfı Rize Şubesi, evlilik hazırlığı yapan genç kızlar ile yeni doğum yapan annelere bohça bohça 'iyilik' dağıtıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Rize Şubesi, evlilik hazırlığı yapan genç kızlar ile yeni doğum yapan annelere bohça bohça 'iyilik' dağıtıyor.

Rize İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Rize Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları 'Hayata Başlarken' projesi çerçevesinde evlilik hazırlığı yapan genç kızlara gelin bohçası, yeni doğum yapan annelere ise bebek bohçası hediye ediyor.

Doğum yapan ihtiyaç sahibi annelere ve evlilik hazırlığında olan gençlere yardım yapılmasının amaçlandığı proje çerçevesinde Kur'an kursu öğreticileri, TDV Kadın/Gençlik Kolları üye ve gönüllüleri, aileleri ziyaret ediyor.

Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı, yaptığı açıklamada, "Türkiye Diyanet Vakfı Kadın ve Gençlik Kollarımız birçok projede yer alıyor. Vakfımızın 'Hayata Başlarken' isimli projesi ile yeni doğan bebeklerin ailelerinin ve evlilik hazırlığı yapan genç kızların yeni bir hayata başlarken atacakları ilk adımda yanlarında olmayı amaçlıyoruz. Hayırseverlerin ayni ve nakdi bağışlarıyla hazırladığımız hediye bohçalarını, TDV Kadın ve Gençlik Kolları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmayı amaç edinen Türkiye Diyanet Vakfı, Kadın ve Gençlik Kolları gönüllülerimizin desteğiyle 'Hayata Başlarken' isimli proje ile ülke genelinde olduğu gibi Rize'de de yeni doğan ve çeyiz paketiyle iyilik yolundaki çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir." dedi.

Çakmakçı, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu tür çalışmalarına her zaman destek olan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. - RİZE