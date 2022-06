Rize'ye Çay Toplamak İçin Gelen Afganlar "Taciz" İddiasıyla Gözaltına Alındı - Haberler

GENÇAĞA KARAFAZLI

Çay toplamak için mevsimlik işçi olarak Rize'ye gelen Afgan uyruklu beş kişinin, oturdukları apartmanın karşı apartmanında yaşayan 15 yaşındaki C.K.'yı evinin kapısını çalarak taciz ettikleri iddia edildi. İki kişi evde, kaçan üç kişi ise daha sonra gözaltına alındı. C.K.; "Ben çok tedirginim, her gün okula gidip geliyorum. Her zaman onları görmek istemiyorum, her an kapıya gelebilirler. O evden çıksalar bile bana kafayı takacaklarını düşünüyorum açıkçası çok korkuyorum" dedi.

Afgan uyruklu üç genç, çay toplamak için bulundukları Rize'de kaldıkları evin karşısındaki apartmanda yaşayan 15 yaşındaki C.K.'yı taciz ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Polisin eve geldiği sırada evde beş kişinin olduğu, üç kişinin kaçtığı belirlendi. İki kişi evlerinden gözaltına alındı, kaçan üç kişi ise daha sonra yakalandı.

Olayın yaşandığı gün okuldan geldiğini söyleyen C.K., ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Sonra eve çıktım, etrafı toparladım kıyafetlerimi giydim. Ondan sonra zil çalmaya başladı. Kapının deliğinden baktım, elime çakıyı alıp, çünkü onları daha önceden de görmüştüm ve rahatsız olmuştum. Ondan sonra zili çaldıklarını gördüm. Birkaç dakika sonra gittiler zaten. Ondan önce de kapının önünde merdivende oturuyordum. Onları görmüştüm. Ellerinde yükler vardı. Bana bakıyorlardı, sürekli; rahatsız olmuştum. Bakkalın önünde o adamı görmüştüm. Eve geldim. Zile bastılar, gördüm onları.

Çok korktum. Titremeye başladım. Tedirginim, ben her gün okula gidip geliyorum. Her zaman onları görmek istemiyorum. Her an kapıya gelebilirler. Buradan çıksalar bile bana kafayı takacaklarını düşünüyorum. Korkuyorum."

