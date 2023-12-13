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Rize Muhtarları AFAD Gönüllüsü Oldu

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Rize'de AFAD tarafından yürütülen 'Muhtarlar AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi' kapsamında muhtarlar eğitimlere katılarak Destek AFAD Gönüllüsü kartı almaya hak kazandı.

Rize'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından yürütülen "Muhtarlar AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" çerçevesinde muhtarlar AFAD gönüllüsü oldu.

Rize'de AFAD tarafından yürütülen "Muhtarlar AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" çerçevesinde köy ve mahalle muhtarları eğitimlere katıldı. Rize'de toplamda 154 muhtarın eğitimlerini tamamlamasının ardından Destek AFAD Gönüllüsü kartı almaya hak kazandı. Kartları almaya hak kazanan muhtarlara katları dağıtıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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